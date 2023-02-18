Погода не позавидуешь. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 18 февраля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с. Температура опуститься до -12 градусов, также не обойдется без сильных снегопадов и дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки и температура воздуха
"Облачно. В западных областях дождь, в Закарпатье значительный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем около 0°", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на остальной территории:
Гололедица и ветер
На Левобережье и в Карпатах, ночью в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.
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