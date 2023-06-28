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Погода ухудшится. Синоптики предупреждают о граде и шквалах ветра

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Среда 28 июня 2023 07:00
Погода ухудшится. Синоптики предупреждают о граде и шквалах ветра Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 28 июня существенно ухудшится. В ряде областей прогнозируют дожди, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В среду в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных регионов, днем в Украине прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточной части страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Днем в северо-западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью прогнозируется на уровне 12-17°, на юге до 20°, в западных регионах 8-13°. Днем в Украине 18-23°, в юго-восточных регионах 23-28°.

Погода ухудшится. Синоптики предупреждают о граде и шквалах ветра

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а днем местами грозы.

Температура ночью в столице будет на уровне 14-16°, днем 21-23°, по области ночью 12-17°, днем 18-23°. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Погода ухудшится. Синоптики предупреждают о граде и шквалах ветра

Напомним, синоптики уже дали прогноз погоды на июль. Средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы.

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