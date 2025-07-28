Погода ухудшится: где ждать дождей с грозами сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, ожидаются умеренные дожди.

В Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве регионов будет в пределах +29 +34 градусов. В северных областях прогнозируется +27 +32 градуса.

На юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается сильная жара до +35 +38 градусов.



Погода в Киеве

В столице сегодня дождь, а в Киевской области умеренный, местами даже значительный дождь и гроза. Днем в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

В Киеве столбики термометров покажут +27 +29 градусов.

