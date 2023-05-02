Погода на нашей стороне, но ракетная угроза есть: сколько "Калибров" РФ держит в море

"В Черном море продолжается шторм. Погода действительно на нашей стороне. Она не способствует выполнению боевых задач противником, поэтому корабельная группировка пока хоть и держится в количестве десяти единиц, но они рассредоточены - максимально маневрируют, чтобы не быть пораженными, не находиться в одной конкретном месте или районе", - сказала она.

Гуменюк отметила, что после ночи в Черном море остается один ракетоноситель. Второй был заведен в пункт базирования.

При этом четыре ракеты типа "Калибр" все же находятся наготове у россиян. Гуменюк напомнила, что это высокоточное оружие, поэтому ракетная угроза остается, хотя и не столь критическая.

Напомним, в Офисе президента сообщали, что российские военные изменили тактику применения ракет против Украины.

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