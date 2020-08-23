Погода в Києві на День незалежності: кліматологи зробили огляд за 29 років

До дня 29-ї річниці незалежності України кліматологами Центральної геофізичної підготовлено огляд погоди за 29 років. Середньодобова температура за цей період склала 19,1 градусів.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

За даними спостережень, найхолоднішу ніч спостерігали у 1998 році, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 9,9 градусів, найспекотніший день зафіксували у 2007 році, коли максимальна температура після полудня підвищилась до 35,8 градусів.

Максимальна швидкість вітру в цей день досягла 15 м/с (54 км/год) у 2017 році, а опадів найбільше випало у 2014 році - 5,6 мм. Ймовірність випадіння опадів склала 27%, тобто кожний четвертий день був з дощем.

За даними спостережень гідрологічної станції Київ найхолодніша вода для Венеціанського острову (Гідропарк) була у 1998 році 19,2 градусів, а найтеплішою вона була у 2001 році 24,7 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День незалежності України в якості улюбленого свята вказали 19% респондентів.