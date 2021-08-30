Погода в Києві 1 вересня: чи варто брати до школи парасольки

"Вранці 1 вересня, коли діти будуть йти до школи, очікується близько 17 градусів, вдень - 20-22 градусів", - сказала вона.

Але за прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині дня до Києва наблизиться фронт з дощами, за яким відбуватиметься похолодання

"Тобто вранці буде погода без опадів. А ось уже у другій половині дня варто брати з собою парасольки", - додала Птуха.

Як зазначила синоптик, зараз над північним заходом України стоїть висотний циклон, який спричинює дощі в північних і центральних областях України. "Потім відбудеться перебудова і повітряні потоки зміняться, будуть переважати потоки з північного заходу. Саме звідти, з вищих широт буде надходити прохолодна повітряна маса", - сказала вона.