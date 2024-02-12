Погода, как ранней весной: синоптики рассказали, чего ждать сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается небольшой дождь. Лишь на севере и большей части западных областей без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами возможен туман. Ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +7 +12 градусов, на Закарпатье, Прикарпатье и юге до +15. Ночью столбики термометров покажут +2 +7 градусов, на юге +6 +11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но без осадков. Утром и вечером возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +8 +10 градусов, а ночью от +3 до +5.