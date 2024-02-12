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Погода, как ранней весной: синоптики рассказали, чего ждать сегодня

Фото: часть Украины накроют небольшие дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 12 февраля будет с мелким дождем. Ожидается небольшой ветер и плюсовая температура, как ранней весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается небольшой дождь. Лишь на севере и большей части западных областей без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами возможен туман. Ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +7 +12 градусов, на Закарпатье, Прикарпатье и юге до +15. Ночью столбики термометров покажут +2 +7 градусов, на юге +6 +11 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но без осадков. Утром и вечером возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +8 +10 градусов, а ночью от +3 до +5.

Напомним, Закарпатскую область накрыла непогода. Из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках. Были подтоплены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Также в Закарпатской области дерево повредило газовую трубу высокого давления. Без газоснабжения остались более тысячи домов.

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