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Погода как в апреле: в Киеве обновлены еще три температурных рекорда

Фото: погода в Киеве в начале января соответствует норме апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 2 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 9,4 градуса тепла, что на 3,9 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2007 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

"Климатическая норма превышена на 12,9 градуса тепла, что соответствует погоде середины апреля", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, максимальная температура в столице поднялась до 13,2 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 6,3 градуса и повторив рекорд января, который был зафиксирован только 1 января.

Кроме того, минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 6,9 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2007 году и равнялось 4,0 градусов тепла.

Напомним, новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

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