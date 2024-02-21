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Погода будет неоднородной. Где завтра будет холоднее всего и осадки в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине завтра, 22 февраля, будет сильно отличаться, в зависимости от региона. При этом, эта разница будет видна не только по температуре воздуха, но и по осадкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"22 февраля в Украине будет неоднородная погода. Теплее всего будет на западе +7...+11 градусов, холоднее всего на востоке, +1...+4 градуса. На остальной территории в течение дня ожидается +4...+8 градусов, в Крыму до +10 градусов", - рассказала она.

В то же время, на фоне ветра с юго-запада, осадки ожидаются только в части регионов.

"Осадки - на севере, Харьковщине, Луганщине, в околокарпатских областях. На остальной территории - без существенных осадков, на юге с солнечными прояснениями", - констатировала синоптик.

В Киеве в четверг местами небольшой дождь, порывистый юго-западный ветер, в течение дня 22 февраля потеплеет до +6...+9 градусов.

Погода в Украине в ближайшее время

К концу недели в Украине станет еще теплее, в выходные предполагается +8...+14 градусов.

"Однако следующая неделя снова немного снизит градусы", - констатировала Диденко.

Добавим, что Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.

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