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Загиблий сьогодні на Донбасі військовий виявився солдатом з Грузії

Автор: Даша Харченко

В неділю, 18 квітня, стало відомо, що на Донбасі внаслідок обстрілів українських позицій з боку збройних формувань РФ загинув військовий. Загиблий виявився солдатом з Грузії.

Його ім'я оприлюднила Закарпатська ОДА у Facebook.

"Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Як пише Новинарня, Давід (Дато) Шартава – грузин із Тбілісі. До ЗСУ прийшов у складі “Грузинського легіону”.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил Збройних сил України на Донбасі. Це робиться метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку доби 18 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

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