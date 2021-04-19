Загиблий сьогодні на Донбасі військовий виявився солдатом з Грузії

В неділю, 18 квітня, стало відомо, що на Донбасі внаслідок обстрілів українських позицій з боку збройних формувань РФ загинув військовий. Загиблий виявився солдатом з Грузії.
Його ім'я оприлюднила Закарпатська ОДА у Facebook.
"Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
Як пише Новинарня, Давід (Дато) Шартава – грузин із Тбілісі. До ЗСУ прийшов у складі “Грузинського легіону”.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил Збройних сил України на Донбасі. Це робиться метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку доби 18 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.