Загиблий під потягом у Львові чоловік виявився нацгвардійцем

Військовослужбовець був родом із Києва

Погибший под поездом во Львове мужчиной, тело которого нашли утром 3 марта, оказался военнослужащим Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

По данным городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, тело неизвестного мужчины обнаружил машинист маневрового локомотива. Львовские полицейские на месте происшествия установили личность погибшего.

"Это мужчина 1998 года рождения, военнослужащий срочной службы с октября 2018 военной части № 3002 национальной гвардии Украины. Житель г. Киева", - сообщили в горсовете Львова.

Полиция установила, что нацгвардеец от 2 марта с 8:00 до 18:00 находился в увольнении. В указанное время не прибыл на службу в военную часть.

"Во время осмотра тела установлено, что мужчина погиб на месте в результате полученных травм - на него наехал поезд. Тело направлено в морг ЛОБ СМЭ на ул. Пекарская, 61 во Львове. Задержек в движении поездов не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в пресс-службе ЛГС.

Напомним, в Ивано-Франковской области 2 марта в 13:55 близ населенного пункта Заболотов Снятинского районе во время движения грузового поезда возник пожар.