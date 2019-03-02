В Івано-Франківській області під час руху загорівся вантажний потяг

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

Затримка у руху поїздів відсутня

В Івано-Франківській області сьогодні, 2 березня, о 13:55 поблизу населеного пункту Заболотів Снятинського районі під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних подій.

Повідомляється, що пожежа сягала площі в 80 квадратних метрів. О 14:20 вона була локалізована, а об 14:38 повністю ліквідована. До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

"Затримки руху поїздів немає", - заявили в ДСНС.

Фото: місце пожежі (dsns.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області на ходу загорівся вантажний потяг. Як повідомляється, пожежникам повідомили про задимлення у відсіку двигуна тепловоза на залізничному перегіну між станціями села Шпанів та села Решуцьк Рівненського району.

Нагадаємо, у Полтаві горіла автостанція та ринок. За інформацією прес-служби ГУ ДСНС України у Полтавській області, попередньо, займання охопило дах, на місці події працювало шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин.