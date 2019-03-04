ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загиблий під потягом у Львові чоловік виявився нацгвардійцем

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 23:32
Загиблий під потягом у Львові чоловік виявився нацгвардійцем
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Військовослужбовець був родом із Києва

Загиблий під потягом у Львові чоловіком, тіло якого знайшли зранку 3 березня, виявився військовослужбовцем Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівську міську раду.

За даними міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, тіло невідомого чоловіка виявив машиніст маневрового локомотива. Львіські поліцейські на місці події встановило особу загиблого.

"Це чоловік 1998 року народження, військовослужбовець строкової служби з жовтня 2018 військової частини № 3002 національної гвардії України. Мешканець м. Києва", - повідомили в міськраді Львова.

Поліція встановила, що нацгвардієць від 2 березня з 8:00 до 18:00 перебував у звільнені. У зазначений час не прибув на службу до військової частини.

"Під час огляду тіла встановлено, що чоловік загинув на місці внаслідок отриманих травм - на нього наїхав потяг. Тіло скеровано в морг ЛОБ СМЕ на вул. Пекарська, 61 у Львові. Затримок в русі поїздів не було. Обставини події встановлюють", - додали у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 2 березня о 13:55 поблизу населеного пункту Заболотів Снятинського районі під час руху вантажного потягу виникла пожежа.

 

У Львові в результаті наїзду потяга загинув чоловік "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево - Кошице
Новини України поездпогиблиНацгвардия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся