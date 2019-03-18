Померлого при спробі обеззброїти стрілка в Новій Зеландії посмертно нагородять

Йому мають намір привласнити державну нагороду

В Пакистане заявили о намерении посмертно присвоить государственную награду своему гражданину Миану Наиму Рашиду, который пытался остановить стрелка, усроившего теракт в Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Пакистана Имран Хана в Twitter.

Сообщается, что власти готовы предоставить поддержку семьям пакистанских жертв стрельбы.

"Мы готовы предоставить всю нашу поддержку семьям пакистанских жертв террористического нападения в Крайстчерче. Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который принял мученическую смерть, пытаясь остановить террориста-белого расиста, и его мужество будет признано государственной наградой", - написал он.

Согласно данным министерства иностранных дел Пакистана, в результате теракта в Новой Зеландии погибли девять пакистанцев.

Среди погибших был Наим Миан Рашид со своим сыном. На видео, которое снимал террорист во время теракта, видно, как Рашид был единственным, кто пытался остановить стрелка.

Напомним, ранее сообщалось, что школы и предприятия в Крайстчерче вновь открылись после теракта в мечетях Новой Зеландии. Комиссар полиции Майк Буш заявил, что полиция будет в работать в усиленном режиме после произошедшей стрельбы.

Сообщается, что по делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала троих человек, хотя изначально сообщалось о четверых задержанных и уже предъявила обвинение первому подозреваемому.