Жителі повертаються після стрілянини в мечетях Нової Зеландії

Фото: теракт у Новій Зеландії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Поліція буде нести службу в посиленому режимі після стрілянини

Школи і підприємства в Крайстчерчі знову відкрилися після теракту в мечетях Нової Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, жителі повертаються в місто.

Комісар поліції Майк Буш заявив, що поліція буде працювати в посиленому режимі після стрілянини, що сталася.

"Ви побачите дуже помітну присутність поліції на вулицях навколо ваших підприємств, навколо ваших шкіл і навіть у повітрі, по всій країні", - сказав Буш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч в Новій Зеландії досягло 50 осіб.

15 березня озброєна група влаштувала стрілянину в мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії. У той же час поліція знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту в двох мечетях в Крайстчерчі.

У справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб, хоча спочатку повідомлялося про чотирьох затриманих і вже пред'явила обвинувачення першому підозрюваному.

За даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.