Загинув військовий, який отримав поранення під час обстрілу на Донбасі

"З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, вірно служив Україні на Сході нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська повідомила, що загиблий військовий служив у складі 95 десантно-штурмової бригади, але після важкого поранення він впав у кому.

"27 грудня ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі в Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня Молоде життя обірвалося", - розповіла вона.

Фото: Ігор Тичина (facebook.com/Коростенський міський колегіум)