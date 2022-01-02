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Загинув військовий, який отримав поранення під час обстрілу на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 1 січня, помер військовий Збройних сил України Ігор Тичина. Він отримав поранення в результаті ворожого обстрілу на Донбасі 27 Грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Коростенського міського колегіуму і "Суспільне".

"З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, вірно служив Україні на Сході нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська повідомила, що загиблий військовий служив у складі 95 десантно-штурмової бригади, але після важкого поранення він впав у кому.

"27 грудня ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі в Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня Молоде життя обірвалося", - розповіла вона.

Фото: Ігор Тичина (facebook.com/Коростенський міський колегіум)

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Донбас