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Погиб военный, получивший ранение во время обстрела на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 1 января, скончался военный Вооруженных сил Украины Игорь Тычина. Он получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Коростенского городского коллегиума и "Суспільне".

"С невыразимой грустью оповещаем, что 1 января от вражеской пули снайпера на 21 году оборвалась жизнь нашего выпускника Тычины Игоря Олеговича, верно служившего Украине на Востоке нашего государства", - говорится в сообщении.

Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская сообщила, что погибший военный служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады, но после тяжелого ранения он впал в кому.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", - рассказала она.

Фото: Игорь Тычина (facebook.com/Коростенський міський колегіум)

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Донбасс