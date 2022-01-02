ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загинув військовий, який отримав поранення під час обстрілу на Донбасі

Новость на русском →
Неділя 02 січня 2022 16:26
Загинув військовий, який отримав поранення під час обстрілу на Донбасі Фото: загинув військовий, який отримав поранення під час обстрілу на Донбасі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 1 січня, помер військовий Збройних сил України Ігор Тичина. Він отримав поранення в результаті ворожого обстрілу на Донбасі 27 Грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Коростенського міського колегіуму і "Суспільне".

"З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21 році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, вірно служив Україні на Сході нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська повідомила, що загиблий військовий служив у складі 95 десантно-штурмової бригади, але після важкого поранення він впав у кому.

"27 грудня ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі в Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня Молоде життя обірвалося", - розповіла вона.

Загинув військовий, який отримав поранення під час обстрілу на Донбасі

Фото: Ігор Тичина (facebook.com/Коростенський міський колегіум)

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році