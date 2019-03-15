Погашення "Укрзалізницею" єврооблігацій не могло істотно вплинути на курс національної валюти

В УЗ прокоментували коливання на валютному ринку

В "Укрзализныце", комментируя колебания на валютном рынке, заявили, что погашение первой части еврооблигаций и выплата очередного купонного дохода по ним, осуществленные “Укрзализныцей” 14 марта 2019 года, не могли существенным образом отразиться на курсе национальной валюты. В частности, эти колебания могли стать следствием стечения ряда других факторов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

“Из 175 млн долларов, выплаченных 14 марта 2019 года , на межбанке компания приобрела лишь 55 млн. Причем это делалось несколькими траншами, что при сегодняшней емкости валютного рынка Украины в пределах 270-400 млн долларов ежедневно, не могло существенно повлиять на курс национальной валюты”, - отметили в УЗ.

В компании также обратили внимание, что определенные колебания на валютном рынке наблюдались и до, и после выхода компании на межбанк. “Валютные колебания могли стать следствием стечения ряда других факторов, что зафиксировало гривну к доллару на новом уровне", - предположили в обществе.