Погашення "Укрзалізницею" єврооблігацій не могло істотно вплинути на курс національної валюти

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В УЗ прокоментували коливання на валютному ринку

В "Укрзалізниці", коментуючи коливання на валютному ринку, заявили, що погашення першої частини єврооблігацій та виплата чергового купонного доходу за ними, здійснені “Укрзалізницею” 14 березня 2019 року, не могли суттєвим чином позначитись на курсі національної валюти. Зокрема, ці коливання могли стати наслідком збігу низки інших факторів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

“Зі 175 млн доларів, виплачених 14 березня 2019 року , на міжбанку компанія придбала лише 55 млн. Причому це робилося кількома траншами, що при сьогоднішній ємності валютного ринку України в межах 270-400 млн доларів щодня, не могло істотно вплинути на курс національної валюти”, - зазначили в УЗ.

У компанії також звернули увагу, що певні коливання на валютному ринку спостерігалися і до, і після виходу компанії на міжбанк. “Валютні коливання могли стати наслідком збігу низки інших факторів, що зафіксувало гривню до долара на новому рівні", - припустили у товаристві.