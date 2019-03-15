ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погашення "Укрзалізницею" єврооблігацій не могло істотно вплинути на курс національної валюти

Новини » Економіка    15.03.2019 - 19:04
Погашення "Укрзалізницею" єврооблігацій не могло істотно вплинути на курс національної валюти
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В УЗ прокоментували коливання на валютному ринку

В "Укрзалізниці", коментуючи коливання на валютному ринку, заявили, що погашення першої частини єврооблігацій та виплата чергового купонного доходу за ними, здійснені “Укрзалізницею” 14 березня 2019 року, не могли суттєвим чином позначитись на курсі національної валюти. Зокрема, ці коливання могли стати наслідком збігу низки інших факторів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

“Зі 175 млн доларів, виплачених 14 березня 2019 року , на міжбанку компанія придбала лише 55 млн. Причому це робилося кількома траншами, що при сьогоднішній ємності валютного ринку України в межах 270-400 млн доларів щодня, не могло істотно вплинути на курс національної валюти”, - зазначили в УЗ.

У компанії також звернули увагу, що певні коливання на валютному ринку спостерігалися і до, і після виходу компанії на міжбанк. “Валютні коливання могли стати наслідком збігу низки інших факторів, що зафіксувало гривню до долара на новому рівні", - припустили у товаристві.

Для підвищення тарифів УЗ на вантажоперевезення немає передумов, - експерт
Новини України Укрзалізницякурсы валют
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся