У потязі "Чернівці - Київ" сталася пожежа

Вночі у четвер, 2 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницької області трапилась пожежа у локомотиві потяга сполученням "Чернівці - Київ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється що рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 00:10.

"До місця події негайно виїхали рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце пожежі встановлено, горить моторний відсік локомотиву на площі 15 кв.м.", - повідомили в ДСНС.

Машиніст, який і повідомив про пожежу, відчепив 16 вагонів з пасажирами.

Пожежникам вдалось ліквідувати пожежу в тих розмірах, яких вона була на момент прибуття екіпажів рятувальників.

"Пожежу локалізовано о 00:30 та ліквідовано о 00:33", - додали в ДСНС.

Наразі встановлюються причини виникнення пожежі. Також рятувальники заявили, що нещасних випадків під час пожежі не було.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області під час руху загорівся вантажний потяг. В Івано-Франківській області поблизу населеного пункту Заболотів Снятинського районі під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами.