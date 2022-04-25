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Поїзди зупинилися. Через пошкодження на Вінниччині знеструмлено залізницю

Фото: у Вінницькій області затримуватимуться потяги (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У Вінницькій області через пошкодження тягових підстанцій знеструмлено залізницю. У зв'язку з цим будуть затримуватися потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"У зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козатин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів. Потяги, які слідують за вказаними ділянками, затримані, час затримки і перелік поїздів буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці на території Вінницької області прогриміли кілька вибухів. Місцевих жителів просять зберігати спокій і не поширювати кадри з місця подій.

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УкрзалізницяВінницька область