Поїзд Чернівці-Львів курсуватиме до Луцька через обвал автомобільного моста

"Укрзалізниця" продовжила маршрут курсування міжрегіонального експреса Львів-Чернівці через обвал моста поблизу села Гайок у Львівській області. З 6 травня поїзд № 701/702 курсуватиме до Луцька.

Так, до Львова міжрегіональний експрес прибуватиме за чинним розкладом, а о 9:51 вирушатиме до Луцька. На кінцеву станцію він прибуватиме о 14:25. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45, а прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Як пояснили в компанії, курсування поїзда до Луцька допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал мосту на автодорозі між Львовом та Луцьком.

"Корегування маршруту поїзда до Луцька є актуальним з огляду на проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час подовжених вихідних", - заявили в УЗ.