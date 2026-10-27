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Институт психологии и предпринимательства представил интеллектуальную платформу IPE LEADER 2027

12:37 27.10.2026 Вт
3 мин
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aimg Юлия Бойко
Институт психологии и предпринимательства представил интеллектуальную платформу IPE LEADER 2027 Институт психологии и предпринимательства запустил международный проект IPE LEADER 2027 (фото: ipp.edu.ua)
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Институт психологии и предпринимательства запустил международную интеллектуальную платформу IPE LEADER 2027. Эта инициатива призвана создать такую среду, в которой лидерский потенциал и профессиональный опыт ученых, предпринимателей, педагогов, лидеров мнений и талантливой молодежи будет способствовать развитию гуманистической культуры и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию проекта Института психологии и предпринимательства.

Основные цели платформы

  • Бизнес и психология. Открывать современные психологические и управленческие подходы к работе с человеком, командами и бизнесом.
  • Наука и практика. Создавать диалог между исследованиями и реальными запросами бизнеса, управления и образования.
  • Образование и мастерство. Объединять сильных преподавателей и практиков и распространять современные подходы к развитию человека.
  • Молодежь и будущее. Поддерживать талантливую молодежь и молодых ученых, создавая возможности профессионального развития, презентации собственных идей и первого признания.
  • Идея и ее реализация. Помогать сильным идеям, исследованиям и проектам переходить от замысла к практическому результату.

Программа мероприятий и международная премия

В рамках IPE LEADER 2027 в течение 9 месяцев будут проходить 14 различных интеллектуальных мероприятий: молодежные форумы, хакатоны, открытые лекции, научные конференции, предпринимательские и культурные события.

Все планируемые события будут связаны с психологией бизнеса, онтопсихологией, предпринимательством, наукой и гуманистической культурой.

Финальной частью программы станет IPE LEADER INTERNATIONAL AWARD – международная премия в 10 номинациях за выдающиеся достижения и вклад в развитие образования, науки, психологии, лидерства, предпринимательства и гуманистической культуры, вручение которой запланировано на 15 мая 2027 года. Отдельные знаки отличия предусмотрены для молодых ученых и будущих лидеров.

Институт психологии и предпринимательства представил интеллектуальную платформу IPE LEADER 2027Институт психологии и предпринимательства представил интеллектуальную платформу IPE LEADER 2027

Что говорят организаторы

Основатель и президент ИПП Елена Бабина отметила, что платформа IPE LEADER создана, прежде всего, для развития лидерского потенциала и как результат – создания ценности и благ для других людей.

"Наша цель - помогать формироваться лидерскому потенциалу. И поэтому наша интеллектуальная платформа очень важна. Она объединяет науку, бизнес, культуру и образование. Будет проведено много полезных событий и интересных активностей, которые направлены не только на диалог между интеллектуальным сообществом, а на конкретные действия в сфере развития лидерства", – подчеркнула она.

Владелец Инвестиционной группы и Финансово-юридического холдинга Universum, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ИПП Константин Круглов подчеркнул, что обмен мнениями и коммуникация между людьми – это супервозможность оставаться в сообществе, которое разделяет лидерские ценности и позволяет расти.

"Сегодня мы имеем множество информационных источников, социальных сетей и быстрых средств коммуникации. С одной стороны, они дают возможность общаться мгновенно, а с другой – делают это общение поверхностным. Поэтому важно иметь платформу, которая помогает лидерам качественно общаться друг с другом даже с помощью электронных средств. Ведь речь идет об активных людях, которые имеют общие цели и разделяют высокие ценности", – сказал Константин Круглов.

Организаторы приглашают ученых, педагогов, предпринимателей, руководителей бизнеса, талантливую молодежь и потенциальных партнеров принять участие в запланированных мероприятиях платформы и поддержать инициативу Института психологии и предпринимательства.

Подробную информацию можно получить на сайте Института психологии и предпринимательства по этой ссылке или по телефону: +38067 519 75 77

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