Підпал авто журналістки у Львові: справу передали в суд

Прокуратура Львівської області скерувала до суду справу про підпал авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Підпал стався ще 30 січня.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Facebook.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Львова, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності (ч.3 ст.27, ч.2 ст.347-1 КК України), а також в організації одним із них ще двох підпалів авто (ч.3 с.27, ч.2 ст.194 КК України).

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років та від 3 до 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника й організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Організатором виявився поліцейський, а замовником - підозрюваний в організації контрабандних схем.

В ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив Mitsubishi Colt журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу.

Пізніше поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.