ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Підпал авто журналістки у Львові: справу передали в суд

Автор: Даша Харченко

Прокуратура Львівської області скерувала до суду справу про підпал авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Підпал стався ще 30 січня.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Facebook.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Львова, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності (ч.3 ст.27, ч.2 ст.347-1 КК України), а також в організації одним із них ще двох підпалів авто (ч.3 с.27, ч.2 ст.194 КК України).

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років та від 3 до 10 років.

Популярні новини

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника й організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Організатором виявився поліцейський, а замовником - підозрюваний в організації контрабандних схем.

В ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив Mitsubishi Colt журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу.

Пізніше поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львівжурналисты"Радіо Свобода"