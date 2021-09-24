В підземних сховищах України накопичено понад 18,5 млрд кубометрів газу, - Шмигаль

Україні продовжує накопичувати запаси газу в підземних сховищах. Станом на 24 вересня, накопичено понад 18,5 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави парламенту Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду.

"18,5 млрд куб.м газу закачано в сховища цього року. Це більше ніж в попередні роки у цей період", - сказав він. Зазначимо, що на сайті "Укртрансгазу" вказано, що станом на 23 вересня загальний обсяг закачаного газу становить 18 760 кубометрів.