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Удвоение поддержки Украине является лучшим стимулом для экономики мира, - Минфин США

Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Удвоение поддержки пострадавшей от войны Украины является лучшим стимулом для мировой экономики.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

В кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии Йеллен заявила, что отвергает критику о существовании компромисса между помощью Украине и развивающимся странам.

"Прекращение этой войны - это прежде всего моральный императив. Но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики", - заявила министр журналистам.

Как отмечает издание, полномасштабное российское вторжение на территорию Украины вызвало "шоковые волны в экономиках по всему миру", которые привели к росту цен на продукты питания и топливо.

Министр финансов Японии Шуничи Сузуки, в свою очередь, подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны G7.

"Мы подтвердили, что активы, которые принадлежат России и находятся под наблюдением G7, не будут переданы, пока Россия не выплатит убытки Украине", - заявил Сузуки и добавил, что Москва также должна "оплатить долгосрочные расходы на восстановление".

Восстановление Украины

В конце июня в Лондоне состоялась конференция по восстановлению Украины, во время которой президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна предлагает создавать основу для мира, которая основывается на единстве, безопасности и демократии. В частности, по его словам, союзники должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам.

В частности, как отметил лидер страны, во время восстановления страны, после освобождения временно оккупированных территорий, каждый регион будет нуждаться в собственной, детальной и целостной визионерской политике трансформации.

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