Двойной удар Гамбургом. "Динамо" проиграло "Шахтеру" заочный поединок за интерес

Матч "Динамо" – "Лацио" 25 сентября посетил всего 7751 зритель. На трибунах более 57-тысячной арены "Фолькспаркштадион" пустыми оказались целые сектора. Хозяин стадиона – "Гамбург" – последний раз играл в еврокубках еще в сезоне 2009/10.

Невольно "Динамо" вызвало сравнение с донецким "Шахтером", проведшим на гамбургской арене прошлый сезон еврокубков. В частности, здесь "горняки" приняли "Марсель" в плей-офф Лиги Европы. Тогда на поединок пришли 28790 болельщиков.

Еще лучшей посещаемость "Шахтера" была на групповом этапе Лиги чемпионов. На домашние матчи против португальского "Порту", испанской "Барселоны" и бельгийского "Антверпена" приходило 46-50 тысяч зрителей.

"Динамо" и другие отечественные команды вынуждены играть домашние матчи еврокубков вне Украины после полномасштабного вторжения РФ. "Бело-синие" ранее принимали соперников на стадионе "Краковия" в польском Кракове (15144 мест), арене "Рапид-Джулешти" в Бухаресте (14047 мест) и "Арене Люблин" в польском Люблине (15243 мест).