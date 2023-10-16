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Двойное поражение Украины. Ястремская и Байндль вылетели от ноунеймов в Румынии

Фото: Даяна Ястремская не смогла преодолеть первый раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Байндль зачехлили ракетки на Transylvania Open после поражений представительницам третьей сотни рейтинга WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Transylvania Open, 1-й раунд

Бартункова – Ястремская – 2:0 (7:5, 6:4)

Макарова – Байндль – 2:1 (6:3, 1:6, 6:1)

 

Одесситка Ястремская провела тяжелый матч против чешки Бартунковой. Старт встречи был за оппоненткой (0:2), но украинка быстро овладела ситуацией и даже вырвалась вперед. Пошла игра нервов, во время которой пришлось еще раз обменяться брейками с чешской теннисисткой (5:5).

Ключевым, однако, стал одиннадцатый гейм. Ястремская отдала очко на собственной подаче и оказалась на грани поражения. Она еще попыталась реваншироваться, но Бартункова отыграла 4 (!) брейк-пойнта и с первой попытки реализовала сетбол. Во втором же сете украинская теннисистка повела 3:1, однако умудрилась не только разрешить чешке вернуться, но и набрать всего пункт против пяти у соперницы.

Настоящие качели были в противостоянии Байндль с россиянкой Макаровой. Нейтральная спортсменка была повела 3:0, но затем позволила украинцы подойти почти вплотную (5:3). Тем не менее, на большее Байндль замахнуться в первой партии не успела.

Зато полностью реабилитировалась во втором сете. Здесь украинская теннисистка просто смяла Макарову, сумевшую набрать лишь 1 пункт в середине партии. Желаемого развития такие изменения, однако, не имели. В решающем сете в роли россиянки образца второго оказалась сама Байндль. Теперь честь Украины в Клуж-Напоке будут отстаивать Дарья Снигур и Анастасия Соболева.

К слову, украинка Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

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Даяна ЯстремскаяТеннис