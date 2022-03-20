Подвиг героїв-залізничників відзначили державними нагородами, - Кубраков

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Telegram -каналі.

За підсумками церемонії нагородження працівників залізниці, які проявили героїзм протягом останніх трьох тижнів.

В уряді відзначили тих, хто брали участь в евакуації населення із зони бойових дій, забезпеченні постачання гуманітарної допомоги, оперативному відновленні та налагодженні роботи дільниць, вокзалів і станцій, а також колій, шляхопроводів і мереж електропередач.

Так, державні нагороди отримали: Білокудря Володимир Валерійович, Шматько Володимир Миколайович, Овчаренко Володимир Олександрович, Мельник Юрій Ярославович, Хінціцький Володимир Анатолійович, Чуйкін Олександр Олександрович, Мельников Олександр Володимирович, Сорока Сергій Миколайович, Русс Максим Сергійович, Поясков Володимир Вікторович, Місько Галина Яківна, Бережний Владислав Володимирович, Прокопенко Євген Миколайович, Жук Аліна Олександрівна, Французова Олена Антонівна, Стрельченко Юрій Іванович, Липецький Дмитро Леонідович, Могир Віктор Андрійович, Полтавченко Юрій Анатолійович, Шиш Михайло Анатолійович.

"Сотні, тисячі машиністів, шляховиків, вагонників, провідників, інженерів, диспетчерів, начальників станцій, вокзалів, дільниць щодня на власному прикладі показують, що таке справжній героїзм у визначальні для країни часи", - підкреслив Кубраков.

За його словами, завдяки залізничникам у березні було евакуйовано понад 2,77 млн українців, з яких майже 0,4 млн - за кордон. У середньому за 1 день війни евакуюють близько 80–100 тисяч пасажирів: жінок, дітей, людей старшого віку та людей з інвалідністю.

Крім цього, залізницею вже доставлено 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

"І звісно ж, не забуваємо про те, що за умови блокування наших портів, саме залізниця відповідає за українських експорт", - додав очільник Мінінфраструктури.

Кубраков розповів, що урядом було прийнято рішення про перенаправлення 18 млрд з програм Мінінфраструктури на потреби УЗ, яка працює на забезпечення ключових інтересів держави.

"Я дякую кожному працівнику "Укрзалізниці" за внесок у нашу спільну перемогу. Ми завжди пам’ятатимемо про 40 українських залізничників, які вже загинули внаслідок злочинних дій окупанта. Вічна пам’ять героям", - написав міністр інфраструктури.