Підбурював до держзради. В Україні судитимуть адмірала РФ

Слідство встановило, що адмірал відкрито підбурював штаб Севастопольської морської бази і керівний склад штабу Командування Військово-Морських Сил ЗСУ до скоєння державної зради. Зокрема, він умовляв їх перейти на бік окупантів і змінити державний кордон України. Крім того, зловмисник погрожував українським військовослужбовцям фізичною розправою та зброєю.

"Йому інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що зараз адмірал обіймає посаду начальника Головного штабу ВМФ ЗС Російської Федерації - першого заступника головнокомандувача ВМФ ЗС Російської Федерації.