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"Підриває довіру": ОБСЄ засудила блокування бойовиками роботи місії

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Донбас, Середа 20 жовтня 2021 00:12
"Підриває довіру": ОБСЄ засудила блокування бойовиками роботи місії Фото: блокування місії ОБСЄ бойовиками на Донбасі є тривожним (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Спецпредставник Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела де Ріддер засудила блокування місії бойовиками "ДНР". Спеціальна моніторингова місія на Донбасі в останні дні "зіткнулася з необґрунтованими обмеженнями свободи пересування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника ОБСЄ.

Ріддер назвала таку ситуацію тривожною. Вона нагадала, що Спеціальна моніторингова місія - це не тільки найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.

Зобов'язана з 2014 року вести спостереження і неупереджено повідомляти про ситуацію в Україні, вона стала неоціненним інструментом для документування порушень режиму припинення вогню, надання важливих даних політикам і полегшення діалогу між сторонами, що воюють.

"Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблими", - заявили в ПА ОБСЄ.

Як підкреслила Ріддер, обмеження щодо співробітників СММ ще "більше обмежують прозорість і підривають довіру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.

Після чого, Українська делегація в ТКГ відреагувала на це, зазначивши, що розглядають дії окупантів, які блокують роботу членів місії ОБСЄ на Донбасі як системний підрив повноваження місії.

У МЗС України розцінюють цю ситуацію як спробу роздути збройний конфлікт.

Згодом стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ у Горлівці.

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