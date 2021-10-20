"Підриває довіру": ОБСЄ засудила блокування бойовиками роботи місії
Спецпредставник Парламентської асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела де Ріддер засудила блокування місії бойовиками "ДНР". Спеціальна моніторингова місія на Донбасі в останні дні "зіткнулася з необґрунтованими обмеженнями свободи пересування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника ОБСЄ.
Ріддер назвала таку ситуацію тривожною. Вона нагадала, що Спеціальна моніторингова місія - це не тільки найбільша і помітна операція ОБСЄ, а й одна з найважливіших операцій.
Зобов'язана з 2014 року вести спостереження і неупереджено повідомляти про ситуацію в Україні, вона стала неоціненним інструментом для документування порушень режиму припинення вогню, надання важливих даних політикам і полегшення діалогу між сторонами, що воюють.
"Після рішення Росії не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на російсько-українському кордоні після 30 вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ для забезпечення деякої прозорості в семирічному конфлікті з понад 14 тис. загиблими", - заявили в ПА ОБСЄ.
Як підкреслила Ріддер, обмеження щодо співробітників СММ ще "більше обмежують прозорість і підривають довіру".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.
Після чого, Українська делегація в ТКГ відреагувала на це, зазначивши, що розглядають дії окупантів, які блокують роботу членів місії ОБСЄ на Донбасі як системний підрив повноваження місії.
У МЗС України розцінюють цю ситуацію як спробу роздути збройний конфлікт.
Згодом стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ у Горлівці.