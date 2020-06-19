Підрив незалежності Нацбанку загрожує міжнародній підтримці Україні, - посли G7

Підрив незалежності Національного банку може поставити під загрозу міжнародну підтримку України. Незалежність НБУ є однією з найважливіших реформ українського уряду після Революції Гідності.

Про це заявили посли країн "Великої сімки" (G7) у Twitter.

Такою заявою посли G7 відреагували на внесення до Верховної ради України постанови щодо перевірки діяльності Нацбанку.

"Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського уряду щодо побудови безпечної, успішної та демократичної країни", - наголосили посли.

Нагадаємо, український парламент забажав перевірити роботу керівництва Нацбанку та створити для цього тимчасову слідчу комісію.

Рада хоче перевірити, чи забезпечив повною мірою НБУ стабільність гривні у період з 2014 по 2020 роки. У парламенті вважають, що політика НБУ не сприяла захисту економіки країни від зовнішніх негативних впливів.

Додамо, у травні Рада заслухала доповідь глави Нацбанку Яківа Смолія.