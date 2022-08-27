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Підрив авто "заступника ДАІ" у Бердянську: окупанти шукають "виконавця"

Фото: окупанти шукають виконавця підриву авто "заступника начальника ДАІ" у Бердянську (t.me/brdVP)
Автор: Наталія Гурковська

Після підриву автомобіля та загибелі "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова у захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти перевіряють усіх городян на в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Бердянск Сейчас".

"При в'їзді та виїзді з мікрорайону Слобідка "вирішувачі" перевіряють у всіх документах. Зупиняють навіть пішоходів та велосипедистів, просять пред'явити паспорт, оглядають речі", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у Telegram-каналі, зараз можуть у традиціях совка просто призначити виконавця вчорашнього вибуху.

Як повідомлялося, в окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух 26 серпня. Цього разу підірвали автомобіль "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції Бердянська.

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Бердянськ