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Підліткам почали платити "ковідну тисячу": як оформити банківську карту

Автор: Олександр Білоус

З 7 лютого починається виплата 1 тисячі гривень громадянам України від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія". ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

Якщо вже є картка банку

За даними прес-служби, підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити карту в мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно зайти у вкладку "гаманець", натиснути меню "додати" і вибрати карту єПідтримка. Для зарахування грошей треба перейти за посиланням в додаток "Дія" і подати заявку на виплату на карту ПриватБанку.

Ідентифікація та оформлення картки

Якщо у підлітка немає картки ПриватБанку, йому необхідно пройти ідентифікацію у відділенні ПриватБанку, маючи при собі ІПН і паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Після цього необхідно зареєструватися в Приват24 і оформити карту єПідтримка

Нагадаємо, Кабінет Міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набирає чинності з 7 лютого.

Постановою розширено перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури і спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

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ПриватБанк