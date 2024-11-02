Подразделение РФ срочно меняет дислокацию из-за удара ВСУ, - АТЕШ

Агенты докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. В результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага.

Разведчик в течение нескольких дней фиксирует, как с оборудованных позиций в тылу области перемещают танки, боевые машины десанта и военные грузовики с людьми и снаряжением.

В "АТЕШ" отметили, что проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться.