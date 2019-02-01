Підрозділ Нацгвардії вперше за 4 роки став на захист України на "нулі", - Білецький

Ілюстративне фото (прес-служба)

Білецький зазначив, що пишається незламністю українських військових

Лідер політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що в України намагаються відібрати землю, а влада переймається лише необхідністю залишитися на другий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білецького.

"Усі обговорюють президентську кампанію та шанси корупціонерів і коміків у майбутніх перегонах і зовсім забувають про те, що на Сході продовжується війна і гинуть українці", - обурюється Білецький.

Він повідомив, що "азовці" нарешті повертаються на передову східного фронту.

"Поки всі граються у вибори, бійці нашого підрозділу "Азов" повертаються на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування", - сказав Білецький.

Ілюстративне фото (прес-служба)

Він відзначив, що цей випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі".

Білецький додав, що пишається незламністю українських військових.

"Сьогодні наші бійці своїм завзяттям довели, що боєздатність "Азову" перебуває на найвищому рівні, і ми готові сповна продемонструвати ворогу нашу міць", - підкреслив лідер "Нацкорпусу".

Білецький подякував українцям за віру і підтримку бойового підрозділу.

"Ми вдячні кожному українцю, який вірив в "Азов", підтримував нас понад чотири роки та підтримує сьогодні. Впевнений, що попереду нас усіх чекає перемога, і бійці "Азову" зроблять усе для її наближення", - підсумував Білецький.