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Підписали декларацію: "Люблінський трикутник" підтримав членство України в ЄС і НАТО

Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали спільний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Міністри підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.

"( У документі, - ред.) ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але і майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - сказав Кулеба.

Також міністри погодили дорожню карту розвитку "Люблінського трикутника" і план заходів з протидії дезінформації.

Раніше Кулеба заявив, що " Люблінський трикутник" є альтернативою "русскому миру".

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НАТОчленство в ЕСЛюблінський трикутник