ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис Зеленському передали закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат

Новини » Політика     05.11.2019 - 18:54
На підпис Зеленському передали закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Документ уже підписав спікер Ради Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали проект закону №0873 (№6749 у старому скликанні ВР, - ред.) "Про внесення змін до деяких законів (про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат

У пояснювальній записці до законопроекту наголошувалося, що в 2000 році був прийнятий закон "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах у ялицево-букових лісах Карпатського регіону", який вводив мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок головного користування у ялицево-букових лісах на крутих схилах Карпат. Відповідно в 2011 році цей мораторій перестав діяти, і проведення суцільних рубок ялицево-букових лісів знову стало можливим.

Даний закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових деревостанів, суцільних рубок головного користування та будь-яких інших суцільних вирубок у високогірних лісах, у лісах в лавинонебезпечних та селеопасних басейнах і на берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних вітровалів, а також пошкоджених хворобами та шкідниками насаджень.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 жовтня Верховна рада схвалила в другому читанні цей проект закону.

Нагадаємо, даний законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.

На підпис президенту передали закон про заборону встановлювати паркани навколо водойм Зеленський підписав закон про класифікацію радіоактивних відходів
Новини України Володимир ЗеленськийКарпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся