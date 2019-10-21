На підпис Зеленському передали зміни до Податкового кодексу

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Так, 17 жовтня проект підписав спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис главі держави.

Документом до Податкового кодексу вносяться зміни, необхідні для впровадження єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 жовтня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Також парламентарії внесли відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнявши у другому читанні законопроект №1051. За нього проголосували 274 народних депутата.

Нагадаємо, в першому читанні ці проекти законів Рада схвалила 13 вересня.