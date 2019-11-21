На підпис Зеленському передали зміни до Бюджетного кодексу щодо ремонту доріг

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1064 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону раніше схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Відповідно до закону, Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з переліком доріг, на яких заплановані роботи з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, із зазначенням обсягів фінансування таких доріг у розрізі балансоутримувачів, затверджується Кабінетом міністрів.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1064, за документ проголосували 305 парламентаріїв.

Нагадаємо, у другому читанні нардепи схвалили даний проект закону 12 листопада.

Додамо також, на підпис главі держави також переданий законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування.