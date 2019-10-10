На підпис президенту передали закон про захист бізнесу

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №0889 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

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