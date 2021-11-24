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Підозрюють у недбалості співробітника: в грузинській в'язниці помер громадянин України

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Середа 24 листопада 2021 19:50
Підозрюють у недбалості співробітника: в грузинській в'язниці помер громадянин України Фото: в грузинській в'язниці помер громадянин України (twitter.com/Giorgi_Gogia)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о сьомій ранку в в’язниці Тбілісі в Грузії було виявлено тіло ув’язненого громадянина України. Підозрюють співробітника установи в недбалості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

За даними місцевих ЗМІ, загиблий - 32-річний громадянин України Єгор Грегенко, якого перевели до Глданської в’язниці 30 липня 2021 року.

"Черговий лікар помітив засудженого, який лежить у горизонтальному положенні у ліжку без пульсації", - повідомили у пенітенціарній службі.

Під час зовнішнього огляду - ознак насильства не було виявлено. Під час проведення реанімаційних заходів співробітники в’язниці викликали швидку допомогу, яка й зафіксувала факт смерті чоловіка.

Зазначається, що Грегенко був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в’язниці дев’ять років.

"18 серпня засудженого проконсультував сімейний лікар. Жодних скарг не було. 19 листопада сімейний лікар вивчив медичні карти засудженого українською мовою за 2006-2010 роки, у яких з'ясувалося, що у Є. Г. виявили залишкові явища перинатальної енцефалопатії. Синдром вегето-судинної дистонії", - додали у пенітенціарній службі.

Держінспекція розпочала розслідування справи про передбачувану недбалість з боку співробітника пенітенціарної установи, внаслідок якої загинув українець.

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