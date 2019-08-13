Підозрюваний у стрілянині в мечеті Норвегії відмовився свідчити в суді

Підозрюваний у стрільбі в мечеті Осло, 21-річний Філіп Маншаус, відмовився співпрацювати зі слідством і виступати в залі суду, де йому пред'явили звинувачення. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відзначається, що йому пред'явили звинувачення в замаху на вбивство і у вбивстві. Стрілянину в мечеті слідчі розглядають також як спробу теракту. Крім того, поліція знайшла свідоцтва "ультраправих екстремістських поглядів" підозрюваного та його ворожого ставлення до іммігрантів.

Адвокат підозрюваного в стрілянині в мечеті в Норвегії заявляє, що його підзахисний використовує своє право не відповідати на запитання.

"Він не визнає себе винним у чому б то не було", - повідомила сторона захисту підозрюваного.

На суд Маншаус з'явився з численними синцями та саднами на обличчі і шиї.

В результаті стрілянини в мечеті ніхто не загинув, проте через кілька годин поліція виявила в будинку Маншауса тіло його зведеної сестри. У момент нападу в мечеті Ісламського центру "Аль-Нур" перебували три людини. Маншаус відкрив стрілянину по двом чоловікам, але третій присутній, 65-річний ветеран пакистанських ВПС Мохаммад Рафік, зумів нейтралізувати його.

Нагадаємо, поліція Стокгольма посилює заходи безпеки навколо місцевої мечеті під час святкування мусульманського свята Курбан-байрам на тлі стрілянини в мечеті у передмісті Осло, що сталася минулої суботи.