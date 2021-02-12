Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну

Керуючий санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" Євген Лахненко, якому в січні вручили підозру про нанесення державі 17 млн грн збитків , раніше вже перебував під слідством у справах про розтрату держмайна.

Зокрема, видання повідомляє, що Лахненко проходив підозрюваним у ряді кримінальних справ пов'язаних з його діяльністю в якості арбітражного керуючого.

Так, ще в грудні 2018 року НАБУ в рамках кримінального провадження № 52018000000000947 повідомило Лахненку про підозру у розтраті майна підприємства на суму 28 млн грн ВАТ "Одеська ТЕЦ". Там він також був арбітражним керуючим.

З лютого 2020 року Вищим антикорупційним судом дане кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

Також наводиться ряд інших справ, у яких фігурував Лахненко. Одне з них стосується заволодіння та розкрадання групою осіб з використанням неправосудних рішень судів майном ТОВ "Черкасизалізобетонбуд" на суму 13 млн 950 тис. грн.

Крім того, за даними журналістів, він перебував у розшуку у справі Херсонського бавовняного комбінату ще 2013 року (справа № 12013230030001260).

Правоохоронці встановили, що посадовими особами цього підприємства шляхом зловживання службовим становищем незаконно відчужено 70% активів ХБК.

Згадується також справа ДП "Київський державний завод "Буревісник", згідно з яким Євген Лахненко, будучи арбітражним керуючим, нібито погодив договір про спільну діяльність між "Буревісником" та ТОВ "Мегашанс", в результаті чого підприємство втратило обладнання на загальну суму близько 2,4 млн грн.

Є також кримінальні провадження за фактом підробки печатки (кримінальне провадження № 12016250240000379) і шахрайства (справа № 12017250240000160) в період перебування його розпорядником майна і директором ДП ДАК "Хліб України" "Тальнівський комбінат хлібопродуктів.

Засідання ж Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу Євгену Лахненку, яке мало відбутися 11 лютого, за даними УНІАН, перенесли на понеділок, 15 лютого.