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Підозрюваний у розстрілі в Житомирській області пройде психіатричну експертизу

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 14:15
Підозрюваний у розстрілі в Житомирській області пройде психіатричну експертизу
Фото: місце розстрілу в Житомирській області (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Чоловік розстріляв 7 осіб

Підозрюваний у масовому вбивстві в Житомирській області Анатолій Захаренко найближчим часом пройде судово-психіатричну експертизу. Чоловік розстріляв 7 осіб, які були добровольцями АТО.

Про це на брифінгу сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Підозрюваний затриманий. Йому найближчим часом буде призначена судово-психіатрична експертиза ", - зазначив Бунечко.

Підсумковий брифінг голови ОДА Віталія Бунечка щодо ситуації з коронавірусу в Житомирській області

Опубліковано Житомирська ОДА Понеділок, 25 травня 2020 р.

Голова ОДА назвав маніпуляцією інформацію про те, що є зв'язок між документуванням хабара, на якому затримали начальника райвідділу поліції, і вбивством 7 осіб.

Нагадаємо, підозрюваному у розстрілі в Житомирській області повідомили про підозру.

У поліції повідомили, що попередньою причиною трагедії став алкоголь.

Зазначимо, жертвами розстрілу у Житомирській області стали добровольці АТО.

РБК-Україна писало, що у Попільнянському районі орендар ставка застрелив сімох людей, тільки дному чоловікові вдалося втекти.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України расстрелэкспертиза
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