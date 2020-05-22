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Підозрюваному у розстрілі в Житомирській області повідомили про підозру

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 21:28
Підозрюваному у розстрілі в Житомирській області повідомили про підозру
Фото: місце розстрілу в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу орендарю ставка

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру орендарю ставка. Його підозрюють у розстрілі семи осіб в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що підозра було повідомлено в рамках п. 1.ч.2 ст. 115 КК України за вчинення умисного вбивства двох і більше осіб. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні в Попільнянському районі орендар ставка застрелив сім осіб. Одному чоловікові вдалося втекти і викликати поліцію.

Пізніше поліція відкрила кримінальну справу по даному інциденту - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Крім того, Офіс генпрокурора взяв на контроль справа про масовий розстріл в Житомирській області.

В коментарі РБК-Україна керівник прес-служби місцевої поліції Алла Ващенко повідомила, що попередньою причиною трагедії став алкоголь.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Житомиррасстрел
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