Підозрюваних у вбивстві військового під Харковом арештували

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваних арештували до 15 та 16 травня

Трьом підозрюваним у вбивстві військовослужбовця у Харківській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судову владу України".

Як зазначається, 22-річну підозрювану та неповнолітнього 15-річного підозрюваного суд арештував в межах строку досудового розслідування по 15 травня 2019 року, включно.

Ще неповнолітнього 16-річного підозрюваного суд арештував до 16 травня 2019 року включно. Усіх підозрюваних на час досудового розслідування утримуватимуть у Харківському слідчому ізоляторі.

"Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті. В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили, що померлим є 37-річний уродженець Луганської області. Він служив за контрактом у 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ у місті Чугуїв Харківської області та з 13 березня не з’являвся за місцем несення служби.

Пізніше стало відомо, що військового ЗСУ вбили під Чугуєвом кілька молодих людей. Їх затримала поліція.