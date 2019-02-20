Підозрювані у вбивстві журналіста Кучака назвали замовника

Підозрювані повідомили, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера

Подозреваемые в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой посещали дом журналиста семь раз до убийства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности.

Подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатейшего бизнесмена Словакии Мариана Кочнера, который не был обвинен в совершении преступления, и отказался комментировать новые данные. Как известно, заказчик заплатил за убийство Яна Куцяка минимум 70 тыс. евро. Планировали убить только Кучака. Его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

Напомним, 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.