Підозрюваних у пораненні дитини під Києвом поліцейських затримано

У Переяславі-Хмельницькому (Київська область) правоохоронці затримали двох працівників поліції, яких підозрюють у важкому пораненні 5-річного хлопчика. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зі слів очільника Нацполіції, затримані під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї та у стані алкогольного сп‘яніння.

Поліцейських затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії, усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Ми перебуваємо на постійному контакті з батьками, і з боку поліції надамо усю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються найкращі лікарі держави", - додав Князєв.

Нагадаємо, 31 травня у реанімаційне відділення лікарні в Переяслав-Хмельницькому доставили 5-річного хлопчика з тяжкими травмами голови, серед яких медпрацівники виявили сліди вогнепальних поранень. Неподалік місця проживання дитини, за 70-150 метрів від місця інциденту, правоохоронці виявили гільзи від патронів Флобера.